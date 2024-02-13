Всего 409 дел о вероятном употреблении допинга российскими спортсменами было закрыто из 834 зафиксированных случаев вероятного нарушения, а по 145 случаям расследование WADA продолжает. По 282 делам Всемирное антидопинговое агентство вынесло решение применить санкции, согласно конфиденциальному отчёту, вышедшему в ноябре, сообщает ТАСС.
"То, что Россия в то время отошла еще дальше от олимпийских ценностей, стало очевидным после раскрытия государственного допингового скандала," — такой глубокомысленный вывод делается в материале немецкого спортивного телеканала ARD, где первой появилась новость про решение WADAи на который ссылается ТАСС.
Вся вводная часть материала, отметим, спортивного СМИ, телеканала ARD,касается не столько спорта, сколько откровенного негативизма в отношении России, в частности обстоятельств проведения уникальной Олимпиады в Сочи в 2014 году и факта присоединения Крыма к России, состоявшегося примерно в то же время.
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