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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 8:02

В Екатеринбурге арестован замминистра энергетики и ЖКХ Кислицын

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об это РИА Новости сообщили в суде.пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Мир

Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Такое решение озвучили на официальном уровне.

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Количество украинских миллионеров стало больше

Количество украинских миллионеров стало больше

На данный момент их количество составило более 10 миллионов человек, сообщили в правительстве.

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Общество

Ученые нашли

Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной

Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.

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Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.

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Новости