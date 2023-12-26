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В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пекарне
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 23:55

В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пекарне

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в связи с взрывом газовоздушной смеси в пекарне, сообает ТАСС со ссылкой на заявление представителей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

В результате инцидента пострадали несколько человек, доставленных в больницу с различными травмами. Уголовное дело было инициировано по статьям "Нарушение требований охраны труда" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и расследуют все обстоятельства случившегося.

Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел во вторник вечером в двухэтажном здании пекарни, что привело к обрушению крыши на площади 150 квадратных метров. Семеро пострадавших были госпитализированы в больницу.

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