Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в Сербии российский лидер больше находит поддержку у приехавших украинцев, чем у русских.
- Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в основном ориентированы против президента Путина, - сообщил Вучич СМИ. - Украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, больше настроены в пользу президента Путина.
Первая волна мигрантов в Сербию началась в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Всем беженцам обещали дать сербское гражданство.
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