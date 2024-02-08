Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в Сербии российский лидер больше находит поддержку у приехавших украинцев, чем у русских.

- Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в основном ориентированы против президента Путина, - сообщил Вучич СМИ. - Украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, больше настроены в пользу президента Путина.

Первая волна мигрантов в Сербию началась в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Всем беженцам обещали дать сербское гражданство.