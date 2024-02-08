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Вучич рассказал о том, кто поддерживает Путина в Сербии
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:14

Вучич рассказал о том, кто поддерживает Путина в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в Сербии российский лидер больше находит поддержку у приехавших украинцев, чем у русских.

- Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в основном ориентированы против президента Путина, - сообщил Вучич СМИ. - Украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, больше настроены в пользу президента Путина.

Первая волна мигрантов в Сербию началась в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Всем беженцам обещали дать сербское гражданство.

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