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Россияне уверены, что выборы президента прошли честно
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:27

Россияне уверены, что выборы президента прошли честно

Опрос ВЦИОМ продемонстрировал доверие россиян к проведению выборов, а главное, их результатам. О полном доверии при опросе граждан заявили 54 процента, пункт «скорее, доверяю» выбрали 18 процентов граждан.

- К моменту проведения опроса большинство россиян уже ознакомились с итогами голосования, - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Напомним, что по результатам выборов Владимир Путин набрал 87,26 процента голосов. Официальные итоги будут подведены 21 марта .

О недоверии к результатам заявили 13 процентов опрошенных. При этом семь из них не доверяют полностью, а шесть - сомневаются. Результаты же выборов вызвали надежду у 42 процентов россиян, радость у 34 процентов, воодушевление - у 21 процента респондентов.

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