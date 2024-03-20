Опрос ВЦИОМ продемонстрировал доверие россиян к проведению выборов, а главное, их результатам. О полном доверии при опросе граждан заявили 54 процента, пункт «скорее, доверяю» выбрали 18 процентов граждан.

- К моменту проведения опроса большинство россиян уже ознакомились с итогами голосования, - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Напомним, что по результатам выборов Владимир Путин набрал 87,26 процента голосов. Официальные итоги будут подведены 21 марта .

О недоверии к результатам заявили 13 процентов опрошенных. При этом семь из них не доверяют полностью, а шесть - сомневаются. Результаты же выборов вызвали надежду у 42 процентов россиян, радость у 34 процентов, воодушевление - у 21 процента респондентов.