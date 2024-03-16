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Полянский резко ответил Западу на критику российских выборов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:51

Полянский резко ответил Западу на критику российских выборов

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал заявления дипломатов от Запада, которые скептически отнеслись к проведению выборов на ставших российскими территориях.

- Я не буду комментировать прозвучавшие в этом зале абсолютно беспардонные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны, - подчеркнул Полянский.

Он также отметил, что все слова о "липовых выборах" занесены в протокол, и это только на руку России. На данный момент выборы президента идут в том числе и на новых территориях РФ, которые добровольно присоединились к стране.

Полянский напомнил, что на Украине выборы вообще отменили (причем сделал это президент страны Зеленский единолично), однако при этом ни одна из стран не выразила возмущение.

- Как бы вы отнеслись к тому, если бы, например, Джо Байден отменил президентские выборы в США или Эммануэль Макрон во Франции? - уточнил политик.

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