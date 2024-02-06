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Минцифры подали данные о заявках на онлайн-голосование
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:34

Минцифры подали данные о заявках на онлайн-голосование

С 29 января на онлайн-голосование при выборах президента подали заявки более одного миллиона россиян, сообщают Минцифры. Наиболее активными оказались Московская область, Чуваший и Алтайский край. Следующими идут Ростовская и Свердловская области.

Напомним, что прием заявок продлится до 11 марта, а сами выборы пройдут с 15 по 17 марта. Это будут первые в истории России трехдневные выборы президента России.

Сейчас среди претендентов на должность президента четыре человека. Это непосредственно действующий лидер РФ Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.

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