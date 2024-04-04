Организаторы отменили фестиваль мармелада, который впервые должен был пройти в Лихославльском округе Тверской области 8 июня 2024 года. Решение принято в целях безопасности, сообщила ТАСС управляющая туристическим комплексом "Мармеладное царство" Екатерина Морозова."Мы его [фестиваль] отменили. На следующий год будем делать", - сказала собеседница агентства.Фестиваль мармелада должен был впервые пройти в Лихославльском округе Тверской области 8 июня 2024 года. По словам Морозовой, ожидалось прибытие большого количества гостей из разных регионов РФ, организаторам будет сложно обеспечить их безопасность.Как сообщила управляющая туристическим комплексом, в 2025 году в рамках фестиваля планируется изготовить из мармелада самый большой флаг России размером 2,5 на 5 м. Для этого будет использовано более 0,5 тонны мармелада.По данным пресс-службы регионального правительства, в туристский календарь Тверской области на 2024 года вошло 133 события: это гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и другие мероприятия. Предполагается, что ключевые события сферы гостеприимства текущего года позволят увеличить туристический поток в регионе больше чем на 10% и повысить узнаваемость региона.Значительная часть событий, включенных в календарь, будет проходить в весенне-летний период, больше всего мероприятий организовано в Твери, Конаковском и Калининском округах. Среди ключевых событий традиционные праздники: "Верещагин СырFest" в Конаковском округе, "Сиреневое Домотканово" и "Джаз-пленэр" в Калининском округе, "Тьмацкий перекат", "Тверская застава", "Вкус Верхневолжья", а также летний джазовый фестиваль в Твери.