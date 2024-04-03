Инициатива о "стратегической двусмысленности" в отношении России, предложенная лидером Франции Эммануэлем Макроном, не была поддержана главами Германии и США. Эта инициатива стала бы сильным отходом от позиции, которую занимали США с начала специальной военной операции (СВО).

Америка не хочет провоцировать Россию и приводить к эскалации конфликта, который может разрастаться. Также французская идея может разделить партнеров по НАТО и сделать альянс стороной конфликта.

Сегодня стало известно, что Макрон пообещал США не просить помощи, если Франция столкнется с проблемами на Украине при военных действиях против армии России.