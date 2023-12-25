Президент России Владимир Путин отметил, что в 2023 году ВВП вырастет на 3,5%. Подобный прирост ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил лидер во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

- В текущем году во всех странах ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики, - подчеркнул Путин.

В качестве примера он привел Армению, где за 9 месяцев рост ВВП составил 9%, Казахстан с 5% прироста, а также Киргизию - там ВВП увеличился более чем на 4%. По словам Путина, это результат взаимодействия в рамках союза, который успешно и динамично развивается.