Президент России Владимир Путин отметил, что в 2023 году ВВП вырастет на 3,5%. Подобный прирост ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил лидер во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
- В текущем году во всех странах ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики, - подчеркнул Путин.
В качестве примера он привел Армению, где за 9 месяцев рост ВВП составил 9%, Казахстан с 5% прироста, а также Киргизию - там ВВП увеличился более чем на 4%. По словам Путина, это результат взаимодействия в рамках союза, который успешно и динамично развивается.
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