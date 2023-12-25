Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.12.2023 : 91,969
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.12.2023 : 101,5781
Путин: ВВП России в 2023 году вырос
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 1:00

Путин: ВВП России в 2023 году вырос

Президент России Владимир Путин отметил, что в 2023 году ВВП вырастет на 3,5%. Подобный прирост ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил лидер во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

- В текущем году во всех странах ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики, - подчеркнул Путин.

В качестве примера он привел Армению, где за 9 месяцев рост ВВП составил 9%, Казахстан с 5% прироста, а также Киргизию - там ВВП увеличился более чем на 4%. По словам Путина, это результат взаимодействия в рамках союза, который успешно и динамично развивается.

Мир

В Египте погиб репортер, расследующий покупку Зеленского на 5 миллионов долларов

В Египте погиб репортер, расследующий покупку Зеленского на 5 миллионов долларов

Журналист умер при загадочных обстоятельствах, на данный момент специалисты тщательно исследуют дело.

Читать полностью
Российские спецслужбы проинформировали Сербию о запланированных беспорядках в столице

Российские спецслужбы проинформировали Сербию о запланированных беспорядках в столице

Российский политик рассказал представителям Сербии о будущем митинге.

Читать полностью

Общество

Новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области

Новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области "Россети" обеспечат мощностью

Группа "Россети" предоставит энергию для новых промышленных и социальных объектов в Тамбовской области.

Читать полностью
Полностью закрыли два участка трассы в Оренбургской области

Полностью закрыли два участка трассы в Оренбургской области

Движение транспортных средств на востоке Оренбургской области временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Читать полностью

Новости