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Захарова обвиняет власти Армении в предательстве интересов своего народа
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:14

Захарова обвиняет власти Армении в предательстве интересов своего народа

Запад пытается переманить Армению на свою сторону, чтобы использовать эту страну в своих интересах против России. Власти Армении готовы разорвать партнерские и дружественные отношения с Москвой и другими странами ОДКБ ради мифических выгод от Запада, считает представитель МИД Мария Захарова.

"Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всеми связями с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради мнимых бонусов, которые Ереван получил от ЕС и США", — заявила Захарова.

Поводом для официального Еревана для разрыва дружбы с Москвой и приостановки членства в ОДКБ стал, в частности, исход армяно-азербайджанского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страны СНГ не пришли на помощь его стране.

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