Запад пытается переманить Армению на свою сторону, чтобы использовать эту страну в своих интересах против России. Власти Армении готовы разорвать партнерские и дружественные отношения с Москвой и другими странами ОДКБ ради мифических выгод от Запада, считает представитель МИД Мария Захарова.
"Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всеми связями с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради мнимых бонусов, которые Ереван получил от ЕС и США", — заявила Захарова.
Поводом для официального Еревана для разрыва дружбы с Москвой и приостановки членства в ОДКБ стал, в частности, исход армяно-азербайджанского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страны СНГ не пришли на помощь его стране.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Apple не собирается покидать европейский рынок
Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.
Рекорды по теплу были установлены во многих регионах России
Особенно примечательным стал погодный рекорд в Крыму, где температура поднялась до +31 градуса.
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.