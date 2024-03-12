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На Курилах Эбеко выбросил столб пепла высотой 3,5 км
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:43

На Курилах Эбеко выбросил столб пепла высотой 3,5 км

Вулкан Эбеко на острове Парамушир на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние до 5 км в восточном направлении. Ранее на Эбеко был отмечен пепловый выброс высотой 3 км без последствий.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он является активным вулканом и расположен на острове Парамушир, который является частью Курильских островов. Активность вулкана началась в ноябре 2016 года, с тех пор он периодически извергается. Оранжевый код опасности, присвоенный Эбеко, для авиации означает, что существует повышенная активность вулкана и есть вероятность извержения, поэтому полеты рядом с вулканом должны быть совершены с особой осторожностью.

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