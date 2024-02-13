Около 500 тракторов заблокировали Бельгийский порт в Антверпене, второй по значимости в Евросоюзе. Так протестуют фермеры из Фламандского региона Бельгии, сообщает телеканал VTR.
На видео, размещенным на сайте, видно как множество тракторов с включенными фарами, мигалками и закрепленными спереди плакатами, курсируют по автотрассам города. Экстренные службы и сотрудников порта протестующие пропускают, однако блокируют транспорт с товарами.
"Мы не намерены весь день брать в заложники рабочих", — говорит организатор акции Стийн Зелдерлоо. — "В основном, мы хотим заблокировать большегрузный транспорт". "Мы хотим продемонстрировать нашу решимость и продолжать оказывать давление на политиков", — объяснил Зелдерлоо.
Ранее фермеры Молдавии заблокировали дороги с Румынией. А вчера сообщалось, что польские фермеры приступили к акциям прямого действия на восточной границе, вскрывая фуры с зерном из Украины высыпая его прямо на трассу. Всего 12 стран Европы участвуют в фермерских протестах, которые длятся уже несколько недель.
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