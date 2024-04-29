Переход поселка Очеретино под контроль России мог бы дать ей значительное преимущество на фронте, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в ходе выступления на телеканале "Прямой".

На прошлой неделе руководитель запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов доложил в РИА Новости о том, что Вооруженные силы Украины покинули село Очеретино, находящееся в ДНР. По его утверждению, российские военные вступили в поселок и подняли флаги в его центре.

По словам Кривоноса, Украина столкнулась с серьезным системным провалом. Экс-генерал ВСУ подчеркнул, что Очеретино — не небольшое село, которое он неоднократно посещал, это место имеет значительное количество промышленных построек, включая многоэтажные здания.

Кривонос продолжает: Учитывая степную местность, использование этих высоких сооружений и промышленных зон позволит ВС РФ видеть гораздо дальше".

Согласно словам генерала, захват Очеретино даст возможность российской армии открывать себе путь к Мирнограду, а оттуда в свою очередь — двигаться в сторону центра Покровского района ДНР, к городу Покровск.

"Сказать, что я недоволен — это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать на одни и те же грабли?", — возмутился офицер.

В понедельник Министерство обороны России объявило, что военные группировки "Центр" России нанесли поражение войскам 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригаде территориальной обороны и наемным бойцам "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное.

За сутки российские войска отразили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.

Украинская армия потеряла примерно 370 человек погибшими и ранеными, а также два бронетранспортера и четыре автомобиля в этих боях. Были уничтожены американские артиллерийские системы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая артиллерийская установка "Мста-Б", два орудия Д-30 и противотанковое ружье МТ-12 "Рапира".

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