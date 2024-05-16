Гражданка Индии в штате Керала сообщила в полицию на своего мужа. Супруг пытался задушить ее шнуром от зарядки телефона, бил кулаком по голове, стегал ремнем по спине.

Все эти действия мужчина проводил в течении недели после свадьбы в связи с тем, что у жены слишком маленькое приданое. По словам женщины, семья мужа ни разу не помогла ей приструнить агрессивного супруга, который бил ее до крови.

Мужчина хотел, чтобы родные жены дали ему намного больше денежных средств и личный автотранспорт. Это и послужило причиной подобных агрессивных поступков.

Женщина считает, что во время побоев родственники мужа все знали, но не хотели рисковать и вмешиваться.

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