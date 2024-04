Журнал Military Watch Magazine: планирующие авиабомбы дарят превосходство ВС РФ.

В сообщении говорится, что массовое использование специально спроектированных боеприпасов на передовой имеет критическое значение, дополняя увеличивающуюся превосходство России в артиллерии.

В статье отмечается, что потребность Украины в новых противовоздушных системах значительно увеличилась, поскольку ее арсеналы, составленные на базе С-300, становятся все более исчерпанными, и замена их невозможна. Тем не менее, Запад не в состоянии обеспечить достаточное количество современных противовоздушных систем.

Русская авиация использует боеприпасы с универсальными системами планирования и корректировки в районе СВО. Боевые самолеты получили возможность атаковать укрепленные районы, избегая поражения от зенитных ракетных систем.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)