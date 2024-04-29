Журнал Military Watch Magazine: планирующие авиабомбы дарят превосходство ВС РФ.
В сообщении говорится, что массовое использование специально спроектированных боеприпасов на передовой имеет критическое значение, дополняя увеличивающуюся превосходство России в артиллерии.
В статье отмечается, что потребность Украины в новых противовоздушных системах значительно увеличилась, поскольку ее арсеналы, составленные на базе С-300, становятся все более исчерпанными, и замена их невозможна. Тем не менее, Запад не в состоянии обеспечить достаточное количество современных противовоздушных систем.
Русская авиация использует боеприпасы с универсальными системами планирования и корректировки в районе СВО. Боевые самолеты получили возможность атаковать укрепленные районы, избегая поражения от зенитных ракетных систем.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Первый министр Шотландии решил покинуть пост
Первый руководитель Шотландии и руководитель Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил о своем уходе с поста без ожидания голосования по вопросу недоверия со стороны оппозиции.
HUAWEI практически добилась полностью внутреннего цикла производства своих смартфонов
Флагманский смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra почти полностью состоит из китайских компонентов — около 90%.
Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP
Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".
Врач Мясников высказался относительно удаления бессимптомных камней желчного пузыря
В России распространена практика профилактического удаления камней желчного пузыря, хотя это подразумевает оперативное вмешательство для значительного процента населения, несмотря на связанные с этим риски и затраты.