Бывший консультант Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор, утверждает, что украинская армия оставляет раненых бойцов умирать на поле боя, так как у Киева нет возможности их эвакуировать.
Он высказал это мнение в эфире YouTube-канала Our Country Our Choice, отметив, что снабжение, медицинская помощь и организация эвакуации для украинских солдат фактически отсутствуют, и "трехсотых" просто невозможно вывезти.
По его словам, у раненых бойцов Вооруженных Сил Украины, нуждающихся в медицинской помощи, приходится оплачивать услуги водителей скорой помощи, чтобы их доставить в госпиталь. Макгрегор полагает, что полный крах украинского фронта — это вопрос времени.
Ранее он отмечал, что нет смысла направлять финансовую помощь в Украину, так как военный конфликт уже закончен. По его мнению, отказ Белого дома проводить переговоры с Кремлем по этому вопросу обрекает украинский народ на исчезновение.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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