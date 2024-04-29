За последние сутки украинские военные атаковали граничные районы Белгородской области, выпустив более 60 снарядов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.

В сообщении, опубликованном губернатором в понедельник в его Telegram-канале, рассказывается о нескольких обстрелах, произошедших 28 апреля в регионе. Общее количество выпущенных из артиллерии снарядов по пяти граничным районам составило 62. Кроме того, по меньшей мере 16 украинских беспилотников атаковали регион, причинив урон одному частному дому, сельскому хозяйству и объекту связи.

Гладков сообщил, что в селах Бочковка и Журавлевка Белгородского района противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населенном пункте. Нападения на МАПП "Нехотеевка" были проведены пятью БПЛА без негативных последствий. В местности Ясные Зори было выпущено 14 артиллерийских снарядов, в Красном Хуторе — 4. В этом же районе ВСУ атаковали шестью дронами-камикадзе, но пострадавших и разрушений не было. Над селом Старая Нелидовка был сбит БПЛА противника средствами ПВО.

Согласно Гладкову, в окрестностях села Старый Хутор в Валуйском округе было выпущено 3 минометных снаряда. В Волоконовском районе окраина хутора Старый была атакована шестью минометными снарядами. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось нападению двумя дронами. Окрестности села Демидовка были обстреляны 5 минометными снарядами, а между поселками Прилесье и Репяховка произошло 8 обстрелов.

В Шебекинском городском округе села Новая Таволжанка и Муром поучили по 5 минометных снарядов, хутор Панков — 4 минометных снаряда, а хутор Мухин — 5 выстрелов из гранатомета СПГ-9 "Копьё". По поселку Красное и МАПП "Шебекино" были выпущены соответственно два и один минометный снаряды.

С начала апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической угрозы из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и увеличения активности украинских вооруженных сил в приграничных районах. Российско-украинская граница на участке в Белгородской области протяженностью 350 километров.

Фото: magazines. defensie.nl/Ministerie van Defensie (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)