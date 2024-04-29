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ВФУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:20

ВФУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

За последние сутки украинские военные атаковали граничные районы Белгородской области, выпустив более 60 снарядов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.

В сообщении, опубликованном губернатором в понедельник в его Telegram-канале, рассказывается о нескольких обстрелах, произошедших 28 апреля в регионе. Общее количество выпущенных из артиллерии снарядов по пяти граничным районам составило 62. Кроме того, по меньшей мере 16 украинских беспилотников атаковали регион, причинив урон одному частному дому, сельскому хозяйству и объекту связи.

Гладков сообщил, что в селах Бочковка и Журавлевка Белгородского района противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населенном пункте. Нападения на МАПП "Нехотеевка" были проведены пятью БПЛА без негативных последствий. В местности Ясные Зори было выпущено 14 артиллерийских снарядов, в Красном Хуторе — 4. В этом же районе ВСУ атаковали шестью дронами-камикадзе, но пострадавших и разрушений не было. Над селом Старая Нелидовка был сбит БПЛА противника средствами ПВО.

Согласно Гладкову, в окрестностях села Старый Хутор в Валуйском округе было выпущено 3 минометных снаряда. В Волоконовском районе окраина хутора Старый была атакована шестью минометными снарядами. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось нападению двумя дронами. Окрестности села Демидовка были обстреляны 5 минометными снарядами, а между поселками Прилесье и Репяховка произошло 8 обстрелов.

В Шебекинском городском округе села Новая Таволжанка и Муром поучили по 5 минометных снарядов, хутор Панков — 4 минометных снаряда, а хутор Мухин — 5 выстрелов из гранатомета СПГ-9 "Копьё". По поселку Красное и МАПП "Шебекино" были выпущены соответственно два и один минометный снаряды.

С начала апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической угрозы из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и увеличения активности украинских вооруженных сил в приграничных районах. Российско-украинская граница на участке в Белгородской области протяженностью 350 километров.

Фото: magazines. defensie.nl/Ministerie van Defensie (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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