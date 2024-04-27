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ВСУ атаковали Горловку кассетными
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:24

ВСУ атаковали Горловку кассетными "натовскими" снарядами

Военнослужащие украинской армии обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами 27 апреля.

"Обстрел был со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район)", — пишет РИА Новости, ссылаясь на представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.

Кстати, артиллерия калибра 155 миллиметров применяют государства, входящие в состав Североатлантического альянса.

Фото: function.mil.ru/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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