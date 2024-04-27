Военнослужащие украинской армии обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами 27 апреля.
"Обстрел был со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район)", — пишет РИА Новости, ссылаясь на представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Кстати, артиллерия калибра 155 миллиметров применяют государства, входящие в состав Североатлантического альянса.
Фото: function.mil.ru/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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