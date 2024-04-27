Военнослужащие украинской армии обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами 27 апреля.

"Обстрел был со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район)", — пишет РИА Новости, ссылаясь на представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.