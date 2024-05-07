Прохождение военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области закончилось для одного из военнообязанных трагедией. Издание "Ко времени" сообщило о гибели 44-летнего призывника.

Как говорят авторы публикации, матери погибшего сообщили причину смерти: якобы, военнообязанный умер от эпилептического приступа. Однако родственники отрицают этот факт, считая, что близкого человека попросту избили.

Мужчина на момент смерти уже проходил медицинскую комиссию, следующим шагом была бы отправка в учебный центр. Похожий случай был еще в апреле, причиной смерти, по словам медиков, стал тот же самый эпилептический приступ.

Всеобщая мобилизация, которая происходит на Украине, часто не учитывает состояние здоровья призывников. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, который позволит мобилизовать еще сотни тысяч украинцев.

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