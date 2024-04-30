Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об очередной попытке атаки ВСУ на территорию Крыма. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Киев применил для массированной атаки ракеты ATACMS.

Как сообщил политик, системы ПВО сработали над Джанкоем и Севастополем. Системы сработали идеально, говорится в сообщении. Предполагается, что для удара по Крыму было выделено несколько баллистических ракет.

Также чуть ранее было зафиксировано несколько громких взрывов в небе над полуостровом. Власти заранее предупредили о ракетной опасности, а проезд по Крымскому мосту был временно перекрыт для безопасности людей.

Источник фото: commons.wikimedia.org/U.S. Army/White Sands Missile Range Museum