Минобороны России сообщило о достижения российских бойцов в зоне СВО. Два штурмовика группировки войск «Восток» смогли захватит укрепленные позиции в районе Волновахи, которая находится в южнодонецком направлении. Там находилось восемь украинских солдат.
В бою участвовали штурмовые группы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья. Изначально бойцы провели разведку, а также утвердили свои позиции зачисткой укрепленных позиций. В результате военных действий российские военные взяли несколько солдат из ВСУ в плен.
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