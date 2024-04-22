Минобороны России сообщило о достижения российских бойцов в зоне СВО. Два штурмовика группировки войск «Восток» смогли захватит укрепленные позиции в районе Волновахи, которая находится в южнодонецком направлении. Там находилось восемь украинских солдат.

В бою участвовали штурмовые группы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья. Изначально бойцы провели разведку, а также утвердили свои позиции зачисткой укрепленных позиций. В результате военных действий российские военные взяли несколько солдат из ВСУ в плен.