Издание The Washington Post опубликовало слова экс-спичрайтера президента Джорджа Буша-младшего Марка Тиссена. Он сообщил, что поддержка Запада просто необходима Киеву, чтобы остановить продвижение российских войск в сторону столицы.
- Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, - сообщили в публикации. - Украина станет следующим Афганистаном.
Такое сравнение получилось из истории США, которые пытались "спасать" другие страны. Тиссен подчеркнул, что запасы вооружения Украины скоро иссякнут, поэтому ВСУ будут просто бессильны перед натиском России.
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