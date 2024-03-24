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Запад: российские беспилотники уничтожают лучшее оружие ВСУ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:45

Запад: российские беспилотники уничтожают лучшее оружие ВСУ

Издание Forbes опубликовало информацию о российских беспилотниках. По мнению военного обозревателя Дэвида Экса, аппараты обнаруживают и ликвидируют лучшее вооружение ВСУ за считанные секунды.

- Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километрах от линии фронта, - написал журналист. - Особенно в дневное время на открытой местности.

Эксперт также указал, что тактика России - в "цепочке уничтожения". Вначале БПЛА находят цель, а потом вступают в действие артиллерия или воздушные силы. Одними из ценных "жертв" Экс назвал системы ПВО Patriot или ракетные комплексы HIMARS.

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