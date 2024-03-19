Бывший начальник Генштаба (ГШ) Войска польского генерал Раймунд Анджейчак сообщил, что предположение о потерях сотен тысяч военных ВСУ ошибочно. Речь идет о миллионах, говорит генерал в своем интервью.

- Я считаю, что потери нужно измерять в миллионах, а не в сотнях тысяч, - подчеркнул он. - У этой страны нет резервов, некем воевать.

По словам Анджейчака, нынешнее положение Украины можно считать драматическим из-за капитального проигрыша на поле боя. Также военный предрек будущие «эффективные удары» со стороны России. Смена же руководства в армии Киева никак не повлияла на нынешнее положение дел.