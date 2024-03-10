Пленный боец 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок рассказал о психологической обработке во время прохождения курса молодого бойца в Великобритании. По его словам, инструкторы активно внушают ненависть к России.

- Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен, - рассказал Бучок.

Также он сообщил о негодной экипировке, которую выдали западные власти. Так, например, бронеплиты не выдерживали даже удара ножом, а каски для бойцов оказались учебными. В результате все финансирование свой экипировки легло на плечи самих солдат.