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Военнопленные ВСУ признаются, что на учениях в Британии им внушали русофобию
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:01

Военнопленные ВСУ признаются, что на учениях в Британии им внушали русофобию

Пленный боец 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок рассказал о психологической обработке во время прохождения курса молодого бойца в Великобритании. По его словам, инструкторы активно внушают ненависть к России.

- Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен, - рассказал Бучок.

Также он сообщил о негодной экипировке, которую выдали западные власти. Так, например, бронеплиты не выдерживали даже удара ножом, а каски для бойцов оказались учебными. В результате все финансирование свой экипировки легло на плечи самих солдат.

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