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Танки М-55С в ВСУ по-прежнему остаются бесполезными
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:36

Танки М-55С в ВСУ по-прежнему остаются бесполезными

Издание Forbes опубликовало информацию об использовании словенских танков М-55С в украинской армии. По словам авторов статьи, военное руководство никак не может приспособить бронемашины для боя.

- Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус, - говорится в публикации.

Журналисты также выяснили, что техника прибыла в Киев еще в 2022 году, однако за все прошедшее время технику не использовали. В статье уточняется, что полученные бронемашины гораздо сильнее, чем Leopard. В частности, это касается более совершенной брони и удобного управления огнем.

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