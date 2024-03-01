Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев обозначил свое мнение по поводу продвижения российскими войсками линии фронта. По его словам, если РФ дойдет до определенной точки, войну можно будет считать проигранной.
Точкой невозврата политолог считает Николаев-Одессу. Если ВСУ уступят эти города, то бой можно будет считать проигранным. Он подчеркнул, что пока нет конкретных оснований считать такие события возможными, однако он призвал украинцев рассматривать наихудшие сценарии.
Напомним, что Путин уже называл Одессу русским городом, а юго-восток Украины исторически российской территорией.
Показания Хантера Байдена в Конгрессе стали достоянием гласности
Сын президента США не видит ничего зазорного в том, что общался с отцом во всеуслышание во время встречи с деловыми партнерами и приглашал Байдена на деловой обед.
Польша угрожает перекрыть границу с Украиной, если Европа не услышит требований
Сложная ситуация возникла из-за протестующих фермеров.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.