Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев обозначил свое мнение по поводу продвижения российскими войсками линии фронта. По его словам, если РФ дойдет до определенной точки, войну можно будет считать проигранной.

Точкой невозврата политолог считает Николаев-Одессу. Если ВСУ уступят эти города, то бой можно будет считать проигранным. Он подчеркнул, что пока нет конкретных оснований считать такие события возможными, однако он призвал украинцев рассматривать наихудшие сценарии.

Напомним, что Путин уже называл Одессу русским городом, а юго-восток Украины исторически российской территорией.