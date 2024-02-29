Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал о том, что Киев способен высвободить силы ВСУ для фронта за счет европейских военных. Западными бойцами можно заменить украинских солдат в тылу.
- Это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, в Западной Украине, - рассказывает эксперт о возможных планах.
По его мнению, такие действия будут необходимы, если нехватка военных сил на фронте станет катастрофической. В случае же, если Европа заменит бойцов ВСУ на определенных территориях, солдат можно будет отправить на передовую.
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