Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал о том, что Киев способен высвободить силы ВСУ для фронта за счет европейских военных. Западными бойцами можно заменить украинских солдат в тылу.

- Это будет вооруженная миссия, например, на северную границу Украины с Белоруссией, в Западной Украине, - рассказывает эксперт о возможных планах.

По его мнению, такие действия будут необходимы, если нехватка военных сил на фронте станет катастрофической. В случае же, если Европа заменит бойцов ВСУ на определенных территориях, солдат можно будет отправить на передовую.