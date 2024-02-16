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Бабашов: создание центра НАТО в Польше напоминает политику нацистов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:59

Бабашов: создание центра НАТО в Польше напоминает политику нацистов

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов рассказал свое мнение по поводу создания тренировочного центра НАТО. Размещен он будет в Польше, а готовить в нем будут украинских бойцов.

- Обучая там украинских солдат, поляки смогут не только повлиять на их навыки, но и обработать их психологически, - подчеркнул чиновник в своем сообщении. - При попытке захода польской армии на западную Украину, эти сочувствующие полякам украинские военные смогут стать костяком оккупационной натовской армии.

Также Бабашов напомнил о действиях фашисткой Германии, организовавшей выделение средств на содержание бандеровских формирований. Не исключено, сказал депутат, что украинцы в этом центре станут членами армии коллаборационистов.

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