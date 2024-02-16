Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов рассказал свое мнение по поводу создания тренировочного центра НАТО. Размещен он будет в Польше, а готовить в нем будут украинских бойцов.

- Обучая там украинских солдат, поляки смогут не только повлиять на их навыки, но и обработать их психологически, - подчеркнул чиновник в своем сообщении. - При попытке захода польской армии на западную Украину, эти сочувствующие полякам украинские военные смогут стать костяком оккупационной натовской армии.

Также Бабашов напомнил о действиях фашисткой Германии, организовавшей выделение средств на содержание бандеровских формирований. Не исключено, сказал депутат, что украинцы в этом центре станут членами армии коллаборационистов.