Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос усомнился в целесообразности кадровых перестановок в ВСУ, так как, по его мнению, ничего особо и не изменилось. По его словам новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озадачился теми же вопросами, что и его предшественник Залужный.

- Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, - сообщил Кривонос во время телевизионного эфира. - Где люди, где техника, где боеприпасы?

Самое главное, считает генерал, это экономика, обеспечивающая возможности армии. В окончании речи военный спросил, увеличилось ли количество снарядов после того, как Сырский занял должность главкома.