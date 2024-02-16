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У Сырского вопросы к Киеву точно такие же, как и у Залужного
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:02

У Сырского вопросы к Киеву точно такие же, как и у Залужного

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос усомнился в целесообразности кадровых перестановок в ВСУ, так как, по его мнению, ничего особо и не изменилось. По его словам новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озадачился теми же вопросами, что и его предшественник Залужный.

- Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, - сообщил Кривонос во время телевизионного эфира. - Где люди, где техника, где боеприпасы?

Самое главное, считает генерал, это экономика, обеспечивающая возможности армии. В окончании речи военный спросил, увеличилось ли количество снарядов после того, как Сырский занял должность главкома.

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