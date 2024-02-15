Глава регионального общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал подробности захвата в плен группы украинских солдат под Работино. По его словам, весь процесс прошел без единого выстрела, группа сдалась добровольно.
- Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино, - отметил Рогов. - Те сдались без единого выстрела.
Также он сообщил, что позиции на этом месте давно и прочно заняты российскими войсками, однако командование ВСУ все равно направило своих бойцов. В результате солдатов противника подпустили ближе, а затем произошла добровольная сдача в плен.
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