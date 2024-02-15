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В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:33

В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен

Глава регионального общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал подробности захвата в плен группы украинских солдат под Работино. По его словам, весь процесс прошел без единого выстрела, группа сдалась добровольно.

- Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино, - отметил Рогов. - Те сдались без единого выстрела.

Также он сообщил, что позиции на этом месте давно и прочно заняты российскими войсками, однако командование ВСУ все равно направило своих бойцов. В результате солдатов противника подпустили ближе, а затем произошла добровольная сдача в плен.

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