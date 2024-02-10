Издание The New York Times опубликовало прогнозы американских чиновников, судя по которым у Украины скоро иссякнет еще один вид боеприпасов. Автор утверждает, что снаряды для ПВО кончатся уже к марту 2024 года.
В статье также упоминается новый главком Сырский: издание уверено, что такие кадровые перестановки не помогут решить проблему, а сам главком поймет, что "цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику".
Проблема со снарядами для ПВО не единственная. Кроме этого, Киеву не хватает вооружения в целом, а сама армия максимально истощена. При этом по-прежнему не решен вопрос с помощью Украине от Запада - до сих пор обсуждаются поставки оружия и финансирование. Американские СМИ прогнозируют полное опустошение потенциала ВСУ уже к лету этого года.
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