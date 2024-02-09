Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил о том, что в Днепропетровской области расформировали полк полиции спецназначения. Такое решение было принято из-за того, что весь состав полка отказался идти на передовую. По словам Фацевича, такая ситуация случилась в первый раз, поэтому полк просто расформируют и не будут применять слишком уж жестки меры.
- Такого полка больше не будет существовать, - рассказал он. - Возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач.
Также Фацевич подчеркнул, что в будущем отказ спецназовцев от выхода на передовую повлечет за собой увольнение и вручение повесток.
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Свою точку зрения он высказал на на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
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