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Полк полиции на Украине понес наказание за отказ идти в штурмовики
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:03

Полк полиции на Украине понес наказание за отказ идти в штурмовики

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил о том, что в Днепропетровской области расформировали полк полиции спецназначения. Такое решение было принято из-за того, что весь состав полка отказался идти на передовую. По словам Фацевича, такая ситуация случилась в первый раз, поэтому полк просто расформируют и не будут применять слишком уж жестки меры.

- Такого полка больше не будет существовать, - рассказал он. - Возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач.

Также Фацевич подчеркнул, что в будущем отказ спецназовцев от выхода на передовую повлечет за собой увольнение и вручение повесток.

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