Издание Newsweek опубликовало статью, основой которой стал рассказ украинского бойца. По его словам, один из российских военных во время столкновения узнал в рядах ВСУ своего сына и не стал трогать его экипаж.
- Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» - цитируют собеседника авторы статьи.
Боец ВСУ Александр 19-ти лет провел половину детства в России и вступил добровольцем в украинскую армию.
После этого, как заявляет солдат, экипаж российского танка добили дроны.
Домработница Фридмана оказалась "жертвой процесса"
Суд в Лондоне отказал домработнице российского бизнесмена Фридмана в иске к последнему. Она судилась с миллиардером, который якобы незаконно не заплатил ей жалование.
Действующий президент Азербайджана на выборах набрал 93%
Абсолютное большинство граждан Азербайджана за Алиева горой. ЦИК республики огласил первые итоги выборов.
Виноделы в России не теряют времени: за январь производство значительно выросло
Специалисты подвели итоги первого месяца года.
Сегодня отмечается День российской науки
Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию. В этом году Российская академия наук празднует юбилей.