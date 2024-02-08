Издание Newsweek опубликовало статью, основой которой стал рассказ украинского бойца. По его словам, один из российских военных во время столкновения узнал в рядах ВСУ своего сына и не стал трогать его экипаж.

- Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» - цитируют собеседника авторы статьи.

Боец ВСУ Александр 19-ти лет провел половину детства в России и вступил добровольцем в украинскую армию.

После этого, как заявляет солдат, экипаж российского танка добили дроны.