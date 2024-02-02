Женщины, которые служат в ВСУ, наконец-то получили свой комплект одежды. Как говорится в сообщении Минобороны Украины, форма сшита с учетом женских антропометрических особенностей.

- В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации, - говорится в официальном сообщении.

Как рассказала замминистра обороны Наталья Калмыкова, на разработку формы потребовалось много времени и работа большого количества специалистов. В планах Киева на 2024 год - поставка 65 тысяч комплектов военной формы для женщин. Дополнительно будут поставлять и белье - его количество составит 100 тысяч.