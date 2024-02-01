Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, в каких условиях вынуждены воевать борцы ВСУ. По его словам, однополчане расстреливают в спину тех, кто хочет сдаться в плен российским военным.
- Это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперед, а они понимают, что все равно умрут, - сообщил Сальдо. - Назад им пути нет: их не пустят заградотряды. Вперед им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор - это сдаться в плен.
Как считает политик, Киев делает все возможное, чтобы украинцы не переходили на сторону Москвы. Именно поэтому военнослужащих расстреливают, а количество пленных удерживается на прежнем уровне - людям просто не дают возможности сдаться. Кроме того, Сальдо подчеркнул, что увеличивается количество бойцов, которые не хотят воевать, однако их насильно отправляют на фронт.
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