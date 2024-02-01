CNN: Военкома Залужного ждет увольнение в начале февраля

CNN сообщает, что вероятность ухода главкома ВСУ Валерия Залужного со своего поста в феврале доходит практически до 100%. СМИ ссылаются на собственные источники.

- К концу недели ожидается президентский указ, - говорится в сообщении.

Также источники подсказали, что ввозным преемником станет Александр Сырский. На данный момент он имеет статус командующего Сухопутными войсками Украины.

Пока же самого указа об отставке Залужного нет. Однако стало известно, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.