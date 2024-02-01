Издание «Новины. Live» опубликовало мнение советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможной отставки главкома ВСУ Залужного. Михаил Подоляк выразил удивление по поводу волнения по этому поводу, посчитав должность главкома чем-то вроде офисного сотрудника.
- Для меня вообще загадочно выглядит - все же, это вертикаль президента, это менеджер президента, - сообщил Подоляк журналистам.
Кроме того, он отметил и то, что вопросы о политической конкуренции после информации об увольнении главкома, неуместны. Это уже не первый раз, когда Подоляк уходит от ответа, в том числе и когда был интерес к встрече Зеленского с Залужным.
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