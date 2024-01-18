Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как он попал на фронт. По его словам, все произошло не по его воле, а под давлением с помощью шантажа со стороны военкомата.
- Повестку вручили. Сестра позвонила, говорит, если я не явлюсь, то заберут мужа в армию на войну, - признается пленный. - Меня повезли в больницу, зашли в один кабинет и написали, что я годен везде. Военную подготовку я вообще никакую не проходил, не служил срочную службу.
Также бывший боец добавил, что надеялся эмигрировать в Молдавию, чтобы избежать призыва, но границы перекрыли, сделав из страны «тюрьму». После этого он был вынужден пойти на фронт.
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