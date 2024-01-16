Политолог Никулин провел анализ ситуации со сдачей в плен бойцов ВСУ. Они охотно бросают оружие, имя только одну цель - выжить любой ценой.
По словам эксперта, Киев на данный момент собирает новобранцев не из профессиональных военных, а забирая всех подряд. В армию принимают пожилых людей, граждан с инвалидностью или определенными зависимостями. Оказываясь на поле боя, они просто теряются и принимают единственное правильное для себя решение - просто сдаться в плен российским военнослужащим.
- Мотивации у них становится все меньше, - подчеркнул Никулин в своем интервью. - Лучше, как говорится, посидеть в тюрьме полгода или год, пока все не закончится, чем оказаться на кладбище.
Одно из оснований для такого мнения - потери ВСУ. За все это время, с начала конфликта, погибло или получило тяжелые ранения не менее 200 тысяч украинских военнослужащих.
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