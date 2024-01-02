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ВСУ бастует: военные не собираются выполнять приказы Зеленского
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:52

ВСУ бастует: военные не собираются выполнять приказы Зеленского

Выполнение боевых задач военными ВСУ под угрозой - к такому выводу пришли российские специалисты после получения результатов радиоперехватов сообщений. Массовые отказы наблюдаются уже в пяти подразделениях: например, водители не хотят подвозить на передовую питание и подкрепление.

- Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ - да, в отказ пошла, - говорится в перехваченном сообщении.

Причиной заявляют не только большие потери бойцов, но и условия - легкораненые не получают полноценного лечения. По приказу их сразу снова отправляют на фронт.

- Кто может ходить, стоять на ногах - то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже, - еще одна реплика из сообщения.

Об отказе выполнять приказы солдатами ВСУ ранее заявляли и в Европе. Об этом рассказывал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

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