Выполнение боевых задач военными ВСУ под угрозой - к такому выводу пришли российские специалисты после получения результатов радиоперехватов сообщений. Массовые отказы наблюдаются уже в пяти подразделениях: например, водители не хотят подвозить на передовую питание и подкрепление.

- Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ - да, в отказ пошла, - говорится в перехваченном сообщении.

Причиной заявляют не только большие потери бойцов, но и условия - легкораненые не получают полноценного лечения. По приказу их сразу снова отправляют на фронт.

- Кто может ходить, стоять на ногах - то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже, - еще одна реплика из сообщения.

Об отказе выполнять приказы солдатами ВСУ ранее заявляли и в Европе. Об этом рассказывал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.