Выполнение боевых задач военными ВСУ под угрозой - к такому выводу пришли российские специалисты после получения результатов радиоперехватов сообщений. Массовые отказы наблюдаются уже в пяти подразделениях: например, водители не хотят подвозить на передовую питание и подкрепление.
- Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ - да, в отказ пошла, - говорится в перехваченном сообщении.
Причиной заявляют не только большие потери бойцов, но и условия - легкораненые не получают полноценного лечения. По приказу их сразу снова отправляют на фронт.
- Кто может ходить, стоять на ногах - то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже, - еще одна реплика из сообщения.
Об отказе выполнять приказы солдатами ВСУ ранее заявляли и в Европе. Об этом рассказывал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Зеленский пришел в ярость после интервью Залужного
В своем интервью главком ВСУ рассказал неутешительные результаты действий украинской армии.
Запад называет нынешнюю ситуацию в мире «провальной экономической войной с Россией»
Эксперт из Польши дал анализ происходящему на мировом "ринге".
Призывной возраст россиян повысили: теперь максимальная планка доходит до 30 лет
В силу вступил указ президента РФ Владимира Путина, подписанный в ноябре 2023 года.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.