Отставной полковник СБУ Олег Стариков сообщил о главной проблеме армии Киева. По его словам, ключевым недостатком стало недостаточное образование для украинских солдат, тогда как армия России действует спокойно и методично, успешно разыскивая слабые места в обороне противника.

- Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение рухнет, - подчеркнул Стариков.

Всему виной насильственная мобилизация, считает военный. Новобранцам попросту не хватает «морально-боевых качеств».

- Они воевать до своей гибели не будут, - сообщил полковник.

На фоне российских бойцов, которые не торопятся и планомерно выполняют поставленные задачи, ВСУ выглядят действительно удручающе, считает Стариков.