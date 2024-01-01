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Офицер ВСУ: Фронт ВСУ рухнет по вине мобилизованных украинцев
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:15

Офицер ВСУ: Фронт ВСУ рухнет по вине мобилизованных украинцев

Отставной полковник СБУ Олег Стариков сообщил о главной проблеме армии Киева. По его словам, ключевым недостатком стало недостаточное образование для украинских солдат, тогда как армия России действует спокойно и методично, успешно разыскивая слабые места в обороне противника.

- Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение рухнет, - подчеркнул Стариков.

Всему виной насильственная мобилизация, считает военный. Новобранцам попросту не хватает «морально-боевых качеств».

- Они воевать до своей гибели не будут, - сообщил полковник.

На фоне российских бойцов, которые не торопятся и планомерно выполняют поставленные задачи, ВСУ выглядят действительно удручающе, считает Стариков.

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