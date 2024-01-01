Отставной полковник СБУ Олег Стариков сообщил о главной проблеме армии Киева. По его словам, ключевым недостатком стало недостаточное образование для украинских солдат, тогда как армия России действует спокойно и методично, успешно разыскивая слабые места в обороне противника.
- Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение рухнет, - подчеркнул Стариков.
Всему виной насильственная мобилизация, считает военный. Новобранцам попросту не хватает «морально-боевых качеств».
- Они воевать до своей гибели не будут, - сообщил полковник.
На фоне российских бойцов, которые не торопятся и планомерно выполняют поставленные задачи, ВСУ выглядят действительно удручающе, считает Стариков.
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