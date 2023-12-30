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Слова о неизбежности смерти для солдат ВСУ стали причиной увольнения одной из украинских чиновниц
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:52

Слова о неизбежности смерти для солдат ВСУ стали причиной увольнения одной из украинских чиновниц

Главком ВСУ Валерий Залужный дал отставку внештатной советнице Алле Мартынюк за слишком откровенное высказывание во время интервью. Чиновница заявила, что беспокоиться о гибели солдат не надо, ведь смерть рано или поздно настигнет всех, пишут СМИ.

- Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах, - подчеркнул Залужный в своем сообщении на личном Телеграм-канале.

Официальная причина - отсутствие права давать комментарии от имени главкома.

Скандал возник после фразы Мартынюк о том, что дело украинцев - думать о геройстве и нации, а не волноваться о судьбе родных, когда они находятся в горячей точке.

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