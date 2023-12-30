Главком ВСУ Валерий Залужный дал отставку внештатной советнице Алле Мартынюк за слишком откровенное высказывание во время интервью. Чиновница заявила, что беспокоиться о гибели солдат не надо, ведь смерть рано или поздно настигнет всех, пишут СМИ.
- Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах, - подчеркнул Залужный в своем сообщении на личном Телеграм-канале.
Официальная причина - отсутствие права давать комментарии от имени главкома.
Скандал возник после фразы Мартынюк о том, что дело украинцев - думать о геройстве и нации, а не волноваться о судьбе родных, когда они находятся в горячей точке.
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