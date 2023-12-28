Верховная Рада бьет тревогу: депутат Марьяна Безуглая опубликовала статистику, судя по которой на фронте каждые пять минут один боец ВСУ либо погибает, либо получает ранение. Данные о суточных потерях выглядят еще более удручающе. По словам украинских СМИ, эта цифра составляет 228 человек.

Безуглая обвинила Генштаб в бездействии, так как только с февраля 2022 года потери ВСУ составили 383 тыс бойцов. Чтобы сейчас восстановить военные силы, требуется не менее 20 тысяч человек ежемесячно, а таких ресурсов у Киева нет. В результате главная проблема Украины сейчас не недостаток вооружение, а отсутствие личного состава в армии. Даже при новом наборе солдаты будут считаться новобранцами, без опыта, а значит, потери будут по-прежнему масштабными.