Верховная Рада бьет тревогу: депутат Марьяна Безуглая опубликовала статистику, судя по которой на фронте каждые пять минут один боец ВСУ либо погибает, либо получает ранение. Данные о суточных потерях выглядят еще более удручающе. По словам украинских СМИ, эта цифра составляет 228 человек.
Безуглая обвинила Генштаб в бездействии, так как только с февраля 2022 года потери ВСУ составили 383 тыс бойцов. Чтобы сейчас восстановить военные силы, требуется не менее 20 тысяч человек ежемесячно, а таких ресурсов у Киева нет. В результате главная проблема Украины сейчас не недостаток вооружение, а отсутствие личного состава в армии. Даже при новом наборе солдаты будут считаться новобранцами, без опыта, а значит, потери будут по-прежнему масштабными.
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