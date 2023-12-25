Издание The Independent опубликовало интервью офицера ВСУ, который предпочел остаться неизвестным. По словам военного, Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым заставляя Киев постоянно меня запросы к Западу и просить помощи.

- России удалось парализовать промышленность Киева, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя, - говорит источник.

Также он добавил, что зависимость Киева от западной помощи на данный момент максимальная. Роль играют поставки из США, стран ЕС и Южной Кореи.

- Сейчас нам нужно больше ракет Patriot, чем мы ожидали, - подчеркивается в сообщении.

Российские силы постоянно используют новое оружие и тактику ведения боя, что истощает армию ВСУ, жалуется офицер.