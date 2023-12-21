Репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг сообщила об усталости солдатов ВСУ и их страхом перед жестокими морозами. По словам автора, на данный момент Киев страдает от недостатка не только боеприпасов, но и военнослужащих.
- Жалобы становятся все громче, люди все сильнее критикуют Владимира Зеленского, - говорит Юнг в своем сообщении. - Доверие к нему и правительству стремительно падает.
Одной из причин такого упаднического настроения стали еще и воспоминания о действиях российской армии в прошлом году. Бойцы ВСУ акцентируют внимание на ударах по инфраструктуре, которые, по их мнению, могут снова повториться. Сейчас украинские военные почти не продвигаются вперед и сосредоточились исключительно на обороне.
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