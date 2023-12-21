Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 90,4056
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 99,048
СМИ: Перед бойцами ВСУ стоит страх зимы
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:20

СМИ: Перед бойцами ВСУ стоит страх зимы

Репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг сообщила об усталости солдатов ВСУ и их страхом перед жестокими морозами. По словам автора, на данный момент Киев страдает от недостатка не только боеприпасов, но и военнослужащих.

- Жалобы становятся все громче, люди все сильнее критикуют Владимира Зеленского, - говорит Юнг в своем сообщении. - Доверие к нему и правительству стремительно падает.

Одной из причин такого упаднического настроения стали еще и воспоминания о действиях российской армии в прошлом году. Бойцы ВСУ акцентируют внимание на ударах по инфраструктуре, которые, по их мнению, могут снова повториться. Сейчас украинские военные почти не продвигаются вперед и сосредоточились исключительно на обороне.

Мир

Еще одна попытка напугать: ЕС готовит очередные пакеты санкций против РФ

Еще одна попытка напугать: ЕС готовит очередные пакеты санкций против РФ

Однако не все политики уверены в успехе этого мероприятия.

Читать полностью
«У богатого взять немножко – не грабеж, а дележка»: ФРГ планирует конфисковать российские активы

«У богатого взять немножко – не грабеж, а дележка»: ФРГ планирует конфисковать российские активы

Сумма, на которую Германия собирается пополнить свой бюджет, составляет 720 млн евро.

Читать полностью

Общество

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.

Читать полностью
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.

Читать полностью

Новости