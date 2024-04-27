Российская система ПВО с 20 по 27 апреля уничтожила 1659 беспилотников ВСУ и два украинских самолета. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Были сбиты самолеты Миг-29 и Су-25 ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб Hammer из Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха", "Ураган" и 1659 БПЛА", — пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
С начала СВО ликвидировали 593 военных самолета украинской армии.
Фото: flickr.com/Fedor Leukhin ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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