Украинские призывники, которые ранее были признаны ограниченно годными по здоровью для прохождения военной службы, обязаны повторно пройти медицинскую комиссию. Там их разделят на четыре категории годности и определят, куда они будут направлены для службы в ВСУ.
Сегодня украинское СМИ "24-й канал" сообщило эту новость со ссылкой на Министерство обороны страны. Таким образом, военно-врачебная комиссия определит статус мужчин в зависимости от степени их функциональности.
В дело будут вовлечены все граждане, которые не являются полностью годными и не смогут служить в спецназе и т. п. Они будут направлены на работу в музеи, военкоматы и другие места, связанные с Министерством обороны Украины.
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