Мирные жители в Харьковской области Украины, на тех территориях, что находится под контролем России, подвергаются обстрелам со стороны стороны ВСУ. Военные Украины используют боевые дроны камикадзе и артиллерию, чтобы атаковать дома простых граждан, сообщает РИА Новости. Военкор агентства стал очевидцем последствий таких атак.
"Оттуда прилетело, а там Украина… Что я скажу: привет детворе, если они видят. Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам все по голове", — так комментируют люди, попавшие под удары. Часто возникают пожары после атак дронов, дома в итоге сгорают.
"Бахнуло, я во дворе был, рвануло добре и загорелось. Мне в хате выбило (стекла — ред.), — взрыв был, в огороде взрыв был, кругом взрывы, ну прифронтовая зона", — говорит житель по миени Александр.
Следственный комитет Российской Федерации продолжает тщательно отслеживать и фиксировать все подобные преступления, совершаемые киевским режимом против мирных граждан. Как неоднократно заявляли официальные лица нашей страны, цели специальной военной операции будут достигнуты, и все виновные в этих злодеяниях неминуемо понесут наказание.
Фото: MNS.GOV.UA/posts/325313179636578/commons.wikimedia.org
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